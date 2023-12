Mercato Udinese – La soluzione in attacco c’è ed è in casa: tutti i dettagli

La soluzione in attacco per l'Udinese c'è e pare essere anche in casa per la squadra, di conseguenza a costo zero. Ecco tutti i dettagli

Quattro gol nella prima parte di campionato e soprattutto prestazioni in continua crescita, questo è il bottino di un calciatore importante come Matheus Martins in questa primissima parte della stagione. Stiamo parlando di numeri davvero interessanti da parte di un calciatore che vuole mettersi in mostra nel calcio europeo.

Che non possa essere proprio lui la soluzione interna che migliori il momento che stanno vivendo gli attaccanti bianconeri? Ricordiamo sempre che il calciatore è di proprietà dell'Udinese, ma girato in prestito da un anno a questa parte in quel di Watford. In caso di emergenza potrebbe esserci il richiamo del ragazzo brasiliano.

