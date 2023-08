Notizie Udinese – Iniziata la stagione per Matheus Martins / Il primo match

Mathues Martinsè senza ombra di dubbio il fiore all'occhiello dei calciatori bianconeri in prestito in altre società. L'attaccante brasiliano che milita nel Watford ha grande voglia di fare la differenza sia dentro che fuori dal campo e in queste settimane lo sta dimostrando partita dopo partita. Proprio questo sabato è iniziato il suo campionato e il ragazzo ex Fluminense lo ha fatto alla grande. Rete e quasi tutti i novanta minuti giocati da titolarissimo. Il Watford ha vinto per ben quattro reti a zero conquistando i primi tre punti del suo campionato. Ieri, però, non è arrivata la riconferma visto che la squadra è uscita dalla Carabao Cup per mano dello Stevenage. Una brutta sconfitta ai rigori per il team dei Pozzo che adesso dovrà accontentarsi solamente delle altre due competizioni restanti. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Arriva l'ora di Samardzic <<<