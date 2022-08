Calciomercato Udinese | Soppy all’Atalanta: domani visite e firme – News

Il terzino classe '02 lascia quindi Udine a titolo definitivo dopo appena una stagione, dove ha totalizzato 29 presenze. Dopo Nahuel Molina, un altro esterno destro lascia Udine, a pochi giorni dalla delicata sfida contro la Salernitana. Risolti così gli ultimi dettagli economici riguardo l'ingaggio, Soppy ha ricevuto in questi minuti il via libera per raggiungere Bergamo, dove domani mattina svolgerà le visite mediche e apporrà la firma sul contratto. Gasperini è stato accontentato, soprattutto dopo l'infortunio muscolare occorso a Davide Zappacosta e con un Hans Hateboer non in grado di dare garanzie sul suo stato fisico. Ma chi sarà il suo sostituto?

Al momento l'Udinese non sembra intenzionata a ricorrere al mercato. Il titolare da sabato in poi sarà Festy Ebosele, terzino irlandese giunto in forza dal Derby County. Il laterale classe '02 ha già mostrato nel precampionato di che pasta è fatto, sfoderando prestazioni super contro squadre attrezzate come Bayer Leverkusen e Chelsea. Nel caso Sottil giudicasse ancora troppo inesperto il laterale, o ancora fuori dai meccanismi, allora Marino potrebbe ricorrere al mercato con un'operazione last minute, ma non sembra questo il caso del giocatore arrivato dalla Championship inglese. Proprio per questo motivo sabato sera toccherà a lui scendere in campo contro i granata. Subito un bel test per appurare le sue attitudini in un campionato nuovo come la Serie A. Nel frattempo, Sottil ha in mente una sorpresa nell'undici titolare che sfiderà la Salernitana alla Dacia Arena <<<