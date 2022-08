Udinese-Salernitana / Possibile chance dal primo minuto per il trequartista

La squadra del patron Giampaolo Pozzo continua a lavorare in vista della seconda giornata di questo campionato. Il prossimo match sarà tutt'altro che semplice e stiamo parlando di una partita dalle diverse sfaccettature con gli uomini di Andrea Sottil pronti a tutto . Portare a casa i tre punti non sarà semplice, ma la squadra potrà definirsi favorita dalla splendida cornice di pubblico che potrebbe regalare la Dacia Arena. Dall'altra parte del campo si presenterà una Salernitana con molta voglia di fare e di portare a casa almeno un punto per smuovere la classifica. Il tecnico bianconero, studia una mossa a sorpresa che possa fare la differenza e sorprendere tutti.

Il protagonista dell'articolo arriva dalla Germania e non vede l'ora di prendersi un posto da titolare all'interno di questo team. Giocatori di questo tipo se ne trovano pochi e l'Udinese ha la fortuna di essersene assicurato uno dal Lipsia solo una stagione fa. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Lazar Samardzic che non vede l'ora di fare il suo esordio (dal primo minuto) nel corso di questo campionato . Le prossime ore si possono definire importanti sotto diversi punti di vista. Con il mister che sta pensando ad un possibile cambiamento tattico per poter inserire anche il trequartista ex Herta Berlino.

In realtà difficilmente verrà stravolto un modulo collaudato per dare spazio al fantasista. Piuttosto, potrebbe esserli regalata una chance dal primo minuto a discapito di Makengo e creare in questo modo un centrocampo fatto principalmente di qualità ed ottimo palleggio. In campo, assieme a Lazar, ci sarebbe un talento di grande qualità come Roberto Pereyra. In questo modo tutti i centrocampi possono entrare in difficoltà. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime news sul colpo di mercato dell'Atalanta. Soppy è pronto per l'addio: i dettagli <<<