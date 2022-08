Udinese | Sospiro di sollievo per i bianconeri: Lotito abbandona Silvestri

Il patron biancoceleste ha concluso l'acquisto di un nuovo estremo difensore, abbandonando così la pista che portava al portiere bianconero

Redazione

La nuova stagione è alle porte e l'Udinese sta lavorando senza sosta per portare a termine tutte le trattative in corso prima dell'inizio del campionato, previsto per il 13 Agosto contro i Campioni d'Italia. I talenti bianconeri sono richiestissimi sia da club italiani che da club esteri. I calciatori bianconeri sono al centro di diverse trattative. Una delle notizie di mercato che ha infiammato queste settimane di calciomercato è quello di un possibile addio di Marco Silvestri. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di un interesse dei biancocelesti di Claudio Lotito nei confronti dell'estremo difensore bianconero, ma ora abbiamo delle importanti novita a riguardo.

Come abbiamo anticipato, gli Aquilotti nelle ultime ore hanno virato su un altro profilo. Il calciatore in questione è Ivan Provedel. Il club capitolino ha deciso di acquistare il portiere dello Spezia come possibile vice di Luis Maxiamiano. Infatti, la richiesta di Sarri è sempre stata quella d9 avere due portieri a diposizione che avrebbero lottato per una maglia da titolare. In queste ore l'estremo difensore friulano sta svolgendo le visite mediche presso la clinica Mater Dei, prima di firmare il nuovo contratto con il club biancoceleste. Provedel ha stipulato un accordo che prevede un contratto quinquennale. Per sostituire il 28enne friulano, lo Spezia avrebbe virato su Bartłomiej Drągowski, portiere polacco classe '97 di proprietà della Viola.

Quale sarà il futuro di Silvestri

Con Lotito e Sarri che hanno acquistato Ivan Provedel, i tifosi bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo e stare tranquilli. Salvo clamorosi risvolti nelle ultime settimane di mercato, Marco Silvestri dovrebbe vestire ancora la maglia dell'Udinese, almeno per questa stagione. D'altronde, l'ex Hellas Verona nella scorsa stagione ha dimostrato di essere uno dei migliori in Serie A e, ad oggi, l'Udinese non ha alcune intenzione di privarsi del suo portiere titolare. Ma non finisce qui. E' stato svelato anche il nome dell'avversaria dei bianconeri in Coppa Italia: i ragazzi di mister Sottil sfideranno il Monza <<<