Mercato Udinese | Sottil ha deciso: giovane verso il prestito in Lega Pro

Il giovane attaccante bianconero sarebbe alla ricerca di un nuovo club in cui fare esperienza. Per lui si prospetta un futuro in Serie C

Il club bianconero è una delle migliori società in Italia in merito allo scouting e alla crescita dei giovani. Nelle ultime settimane si sta parlando molto dei talenti frutto del vivaio bianconero. Per uno di loro, si prospetta un futuro in Serie C. Non perdiamo tempo e andiamo dritti al punto.

I dettagli

Il calciatore in questione è Simone Ianesi. L'attaccante classe 2002, dopo la vittoria del campionato Primavera 2, è alla ricerca di una nuova squadra in cui fare esperienza e accumulare minutaggio tra i professionisti. Questa opportunità non gli è garantita all'Udinese, per questo potrebbe essere ceduto nel corso di questa sessione di calciomercato. Tra i club che hanno mostrato maggiore interesse ci sarebbero Avellino, Prosesto, Feralpisalò, Piacenza, Arzignano e Trento. Per quanto riguarda il club campano, già nelle scorse settimane c'erano stati contatti tra i vertici delle due società, ma la trattativa non è mai decollata. Ad oggi, la destinazione più probabile sarebbe quella del capoluogo Trentino, con la dirigenza gialloblù che starebbe definendo gli ultimi dettagli e nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare il trasferimento. Stando alle indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, pare che la formula sia quella del prestito secco, poiché l'Udinese non avrebbe alcuna intenzione di perderlo a titolo definitivo.

Il profilo

Stiamo parlando di un attaccante classe 2002 dall'ottimo potenziale. Se fatto giocare con regolarità in un ambiente che crede in lui e nelle sue qualità, potrebbe esplodere e fare faville anche in Serie A. Ianesi è principalmente una seconda punta, ma nelle sue precedenti stagioni nelle formazioni giovanili dell'Udinese, è stato schierato svariate volte anche come punta centrale e ala. La scorsa stagione, il 20enne friulano è stato in grado di realizzare ben 19 gol e 3 assist in 25 partite di Primavera 2. In tutta la sua esperienza in maglia bianconera, invece, il suo bilancio è altrettanto positivo: in 88 presenze ha totalizzato 37 reti e 13 assist.