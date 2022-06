Mercato Udinese – Sottil vuole il mediano del Pisa / Marino prepara il colpo

Il mister bianconero è alla ricerca di un nuovo mediano. Tra i possibili nomi ci sarebbe quello di in centrocampista nerazzurro: il punto

L'Udinese sta preparando la nuova stagione. L'obiettivo del club friulano è dare continuità al percorso intrapreso lo scorso anno con Cioffi. Sicuramente non sarà un compito facile per il nuovo allenatore Andrea Sottil, che vorrà sicuramente fare del suo meglio alla sua prima esperienza su una panchina di Serie A. Molti talenti bianconeri sono finiti nel mirino di diversi top club italiani e non, per cui sarà difficile trattenerli. Per questo motivo, il tecnico ex Ascoli avrà bisogno di nuovi innesti per raggiungere gli obiettivi della società friulana. Diversi giocatori sono finiti nella lista di Marino, tra questi vi è anche un centrocampista del Pisa. Ecco di chi stiamo parlando.

Il punto della situazione

Tra i calciatori finiti nel mirino dell'Udinese in vista delle prossima stagione, c'è anche Idrissa Tourè, centrocampista difensivo del Pisa. Il suo obiettivo, nella scorsa stagione, era raggiungere la Serie A proprio con la maglia del club toscano. In seguito all'eliminazione del Pisa ai play-off, il classe '98 sarebbe alla ricerca di un nuovo club che gli permetta di acquisire minutaggio nel massimo campionato italiano. Attualmente la richiesta del Pisa per il suo cartellino si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Su di lui ci sarebbe anche un altro club di Serie A. Stiamo parlando dell'Hellas Verona. In questo momento, però, la società scaligera sarebbe in vantaggio rispetto all'Udinese.

Il profilo

Idrissa Tourè è un centrocampista tedesco classe 1998. Ha ottima fisicità (188 cm) e buona massa muscolare. Queste qualità lo rendono un ottimo mediano. E' cresciuto nelle giovanili del Lipsia. Successivamente si trasferisce allo Schalke 04 e al Werder Brema. E' proprio con questi club che si mette particolarmente in mostra. Nel 2018 viene acquistato dalla Vecchia Signora, con cui colleziona 4 gol e 2 assist in 70 presenze tra under-19 e under-23. Nel 2021 giunge al Pisa, dopo aver trascorso la stagione 2020/21 in prestito al Vitesse. Con la maglia del club toscano ha totalizzato 34 presenze e 3 gol. Le notizie di mercato non finiscono qui. Ecco le dichiarazioni di un obiettivo dell'Udinese <<<