Udinese – Diawara si confida: “Ecco cosa voglio l’anno prossimo”

Il team bianconero sta continuando a lavorare in un unico verso quello che permetta alla società di fare la differenza senza i se e senza i ma. Sicuramente si parla di una stagione che sarà complessa visto l'incredibile numero di partite che bisognerà giocare ogni settimana. Quasi impossibile che la squadra possa fare a meno di tutti i suoi componenti, visto che nei primi tre mesi di questa annata si giocherà praticamente ogni tre giorni. Le prossime ore, però, potrebbero essere importanti per provare a chiudere i primi colpi in entrata. Tra questi c'è anche un talento che non vede l'ora di fare la differenza. Stiamo parlando di un calciatore che arriva dalla capitale e vuole dire la sua.

Il giocatore al centro dell'articolo (come si può evincere dal titolo) arriva dalla Roma e non vede l'ora di potersi riscattare visto che ha passato una pessima stagione. Le prossime ore potrebbero essere decisive per portare avanti una trattativa che sembra prendere piede. Stiamo parlando di Amadou Diawara e delle sue potenzialità che farebbero proprio comodo in una squadra come quella bianconera. Il calciatore della Guinea ha detto la sua ad un quotidiano importante come lo spagnolo AS. Ecco le sue dichiarazioni con uno sguardo sul futuro.

"Mi piacerebbe trovare una squadra dove avere più spazio ma il mercato dipende da molti fattori. La Liga? Mi piacerebbe giocarci, in passato sono stato cercato dal Valencia".

"Mi piacerebbe trovare una squadra dove avere più spazio ma il mercato dipende da molti fattori. La Liga? Mi piacerebbe giocarci, in passato sono stato cercato dal Valencia".

Si conclude con queste parole la sua intervista. Sicuramente l'interesse da parte delle zebrette è sempre vivo, ma l'affare non è scontato che possa andare in porto con così tanta facilità. Sono diversi gli ostacoli da superare tra questi c'è anche il contratto del talento ex Napoli.