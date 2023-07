Mercato Udinese | Sottil su Samardzic: “Gli farà bene stare con noi ancora”

Una contropartita per Laki

Per avviare l'ipotetica trattiva il Napoli dovrebbe partire almeno da una base di 25 milioni di euro anche se a fare la differenza potrebbe essere Gianluca Gaetano. Infatti il trequartista classe 2000 ha bisogno di trovare maggiore spazio per il bene della sua carriera e, proprio per questo motivo, potrebbe essere la soluzione perfetta in modo da far abbassare le pretese all'Udinese.