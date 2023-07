Calciomercato Udinese – Telenovela Becao alla fine / Il nuovo team

Habemus accordo. Rodrigo Becao è pronto per lasciare definitivamente il club bianconero. Il calciatore dell'Udinese sa che dovrà fare davvero tanto per continuare a sorprendere come fatto con l'Udinese. Ora arriverà una nuova esperienza in Turchia con un club storico come il Fenerbache. Soprattutto ci sarà la possibilità di giocare nelle competizioni europee. Un vero e proprio successo per un calciatore che negli anni ad Udine è cresciuto a dismisura. L'Udinese e il club turco hanno trovato un accordo sulla base di dieci milioni di euro. La cifra minima richiesta dal club per poter procedere al completamento dell'operazione. Adesso inizierà una nuova avventura per Becao che dopo quattro stagioni saluta definitivamente il club del Friuli Venezia Giulia. Firmerà un contratto da quasi due milioni di euro a stagione. Cambiando rapidamente argomento, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Camara è un nuovo calciatore bianconero: i dettagli <<<