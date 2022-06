Calciomercato Udinese – Sottil vuole un suo fedelissimo / I Pozzo all’opera

Il team bianconero si avvicina alla prossima stagione di campionato, sono diverse le cose cambiate in questo ultimo periodo e che sicuramente vanno migliorate nel prossimo futuro. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza, anche se ci saranno diversi cambiamenti rispetto alla passata stagione.

Il primo è stato ufficializzato lunedì scorso e sicuramente non si potrà più tornare indietro, stiamo parlando dell'addio di Gabriele Cioffi. Il tecnico bianconero deve continuare a fare la differenza, ma non la farà più in quel di Udine. Pronta per lui una nuova panchina, stiamo parlando del Hellas Verona.