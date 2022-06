News Udinese – Lo spagnolo non tornerà / Il punto della situazione

Il team bianconero continua a lavorare con un occhio sulla prossima stagione. Bisogna costruire una squadra capace di fare la differenza

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. L'idea è quella di costruire una squadra capace di fare la differenza e mettere tutti in difficoltà. Sicuramente non sarà semplice, ma bisogna continuare a migliorarsi per far prendere quota ad un progetto che potrebbe far togliere diverse soddisfazioni ai tifosi delle zebrette. Già le prossime ore potrebbero essere decisive sotto diversi punti di vista, stiamo parlando di una squadra che ha voglia di migliorarsi e continuare a dire la sua nonostante gli evidenti problemi dell'inizio stagione. Non solo l'addio del mister con cui si era aperto un nuovo ciclo, ma anche un talento centrale della squadra è pronto per dire addio. Ecco il punto della situazione.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è pronto per fare la differenza e sicuramente avrebbe continuato volentieri la sua esperienza all'interno del club bianconero, ma i problemi sono diversi. Pablo Marì ha giocato per sei mesi con le zebrette e in pochissimo tempo è riuscito ad entrare a pieno nel gioco espresso e soprattutto fare la differenza. Le prossime ore potrebbero essere fondamentali proprio per dare la possibilità di trovare una sistemazione a questo talento. Sfortunatamente il direttore dell'area tecnica ci ha fatto sapere che quasi certamente il futuro del difensore non sarà in bianconero. La squadra, però, è già sul mercato e sta cercando una soluzione valida.

Il sostituto

Al posto del centrale spagnolo potrebbe arrivare un altro giocatore di grande esperienza e che ha già giocato in competizioni europee. Stiamo parlando di Marcel Tisserand che dopo una stagione non convincente con il Fenerbache è pronto per una nuova esperienza. Sicuramente la corte dell'Udinese fa piacere e di conseguenza ci si prepara ad una trattativa che si spera porti i suoi benefici. In conclusione, non perdere l'ultima ipotesi di scambio giunta in www. Lo Spezia è pronto a fare follie per due bianconeri: ecco i protagonisti <<<