Mercato Udinese – Lo Spezia va in B e Marino cerca il doppio colpo

La squadra ligure è ufficialmente retrocessa nella seconda categoria del calcio italiano. Il direttore Marino sa che questa è una big chance

Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino continua a lavorare in vista della prossima stagione di campionato. Servono ancora diverse cose da migliorare e sicuramente non sarà facile allestire un team competitivo viste anche le possibili cessioni che ci saranno nei prossimi mesi. In questo momento, però, potrebbero essere una vera e propria occasione i giocatori delle squadre che sono retrocesse proprio nel corso di questa stagione. Mentre per quanto riguarda Cremonese e Sampdoria sembrano non esserci delle trattative in corso, non possiamo dire la stessa cosa per lo Spezia che è ufficialmente retrocesso proprio ieri sera. Sono due i calciatori che piacciono al direttore, ecco di chi stiamo parlando.

Il primo ad essere messo sotto osservazione è il bomber per eccellenza della squadra ligure: Mbala Nzola. Il suo rinnovo è arrivato recentemente, ma questa retrocessione non può fare altro che minare il suo futuro in quel di Spezia. Sono tante le squadre interessate alle sue qualità e va anche ricordato che potrebbe arrivare in Friuli ad un prezzo agevolato rispetto alle sue qualità. Vedremo nelle prossime settimane se effettivamente i bianconeri cercheranno di affondare il colpo ed assicurarsi il post Beto. Non solo Mbala, ma anche un altro calciatore sembra aver stregato il direttore.

Il migliore in campo — Ieri senza ombra di dubbio è stato il migliore in campo per lo Spezia. Stiamo parlando di Ethan Ampadu. Il cartellino non è di proprietà dello Spezia, ma ancora del Chelsea e di conseguenza per il gallese potrebbe arrivare la terza esperienza in tre stagioni nella massima serie del campionato italiano. Non sarà semplice convincere il calciatore e soprattutto il club che detiene il cartellino, ma sappiamo che l'Udinese ha bisogno di una nuova mezz'ala ed Ethan potrebbe essere proprio quello che sta cercando.