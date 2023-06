Mercato Udinese – Marino vuole l’ala del futuro / La trattativa è nel vivo

Il direttore dell'area tecnica continua a lavorare in vista della prossima stagione. Adesso è messa sotto osservazione l'ala del futuro

Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino è già molto attivo ed ha tutte le intenzioni di allestire una grande squadre in vista della prossima stagione. L'Europa è un sogno che non bisogna far tramontare e di conseguenza non si può fare altro che continuare a coltivarlo, proprio per poter raggiungere un obiettivo così importante. In queste ultime ore è stata messa sotto osservazione quella che a detta di molti addetti ai lavori, sembra poter essere l'esterno italiano del futuro. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere di quale calciatore stiamo parlando. Ecco tutte le ultime sulla trattativa del momento.

Il protagonista di questa trattativa è l'italiano nato negli Stati Uniti d'America: Luca Koleosho. Classe 2004, ancora 18enne ma che ha già giocato nella massima serie del calcio spagnolo. Il calciatore è di proprietà dell'Espanyol che è retrocesso nella seconda lega della nazione iberica. Ora diventerà difficile trattenere un calciatore come Koleosho che ha offerte da tutta Italia e non solo. Proprio in queste ultime giornate di campionato ha messo anche a referto la sua prima rete tra i grandi. Vediamo proprio quali sono le squadre interessate al suo contratto e pronte per intavolare la trattativa nelle prossime settimane.

Duello con tutta Italia — Ad oggi hanno chiesto delle info sul calciatore: l'Udinese, la Fiorentina, il Genoa e la Vecchia Signora. Si parla di squadre che ci sanno fare con i giovani e difficilmente sbagliano quando devono cercare di assicurarsi un potenziale futuro talento. Adesso non ci resta altro che attendere le prossime settimane e solo in questo modo potremo avere delle novità sulla vicenda. Ricordiamo anche che la retrocessione dell'Espanyol potrebbe portare la società a tenersi il calciatore e renderlo un perno centrale della squadra in vista della prossima stagione.