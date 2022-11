Mercato Udinese | Spunta un nuovo nome: si pensa a Hadziahmetovic 

Giornata di allenamenti per i bianconeri che oggi hanno in programma una doppia seduta per preparare al meglio la sfida contro il Lecce. Gli uomini di Sottil sono chiamati a rispondere sul campo dopo le ultime tre partite senza vittoria. Non sarà una partita semplice, visto che i salentini arrivano a questa sfida con un bisogno disperato di punti. Infatti per i giallorossi la vittoria latita dallo scorso 16 settembre, quando all'Arechi sconfissero per 2-1 la Salernitana. nel mentre però, Marino ha in mente un colpo per sistemare il centrocampo. ecco di chi si tratta.