Mercato Udinese | Dal Brasile sono sicuri: per Martins accordo a un passo

La squadra bianconera sa che deve fare la differenza e di conseguenza giocare ogni incontro al massimo delle forze. Sicuramente non sarà semplice ed anzi le ultime partite hanno dimostrato che non si può abbassare mai la guardia per nessun motivo al mondo. Prima la sconfitta contro il Monza e poi quella contro il Torino, infine il pareggio a reti bianche con la Cremonese hanno fatto molto male ad una società che fino a questo momento stava volando in campionato. Adesso bisogna voltare pagina il prima possibile e ripartire dall'incontro casalingo contro il Lecce . Nel frattempo la società si sta muovendo anche sul mercato e vuole chiudere un vero e proprio grande colpo dal Brasile. Ecco il protagonista dell'articolo.

Accordo vicino

Piede destro, capace di giocare su entrambe le fasce, nel 2022 Martins ha collezionato in questa stagione con la Fluminense 43 presenze, con otto gol segnati e tre assist. L'Udinese sta trattando nelle ultime settimane con il Tricolor Carioca, che per privarsi di lui chiede circa otto milioni di euro. Trattativa in piedi, per chiudere fin da subito un colpo importante in prospettiva. All'Udinese lavorano così, la strategia in questi anni ha sempre portato ottimi risultati. E la famiglia Pozzo vuole continuare su questa via.