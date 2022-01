Calciomercato Udinese – La squadra ferma tutto! / La nuova soluzione

La squadra continua a lavorare in vista dell'inizio del campionato. Un girone di ritorno tutto da giocare con una squadra che inizia ad acquisire fiducia e continuità. Da quando il team è finito nelle mani del tecnico toscano Gabriele Cioffi, sono arrivate due vittorie ed un solo pareggio, ma anche un gioco sorprendente.

Se la squadra continua a dare tutto quello che ha, tocca al direttore dell'area tecnica provare a mettere sul calciomercato tutte le forze per poter donare una rosa competitiva al massimo ed in tutti i reparti. Questa sessione è iniziata con due rescissioni, stiamo parlando di Forestieri e Teodorczyk. Ora bisogna operare anche in entrata.