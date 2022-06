Mercato Udinese | Strelec: accordo in salita con lo Spezia, i dettagli

Il team bianconero inizia a lavorare sulla prossima stagione. Stiamo parlando di una squadra che vuole fare la differenza: le ultime

Mercato in entrata

Il team bianconero ha tutte le intenzioni di continuare a migliorarsi e costruire una squadra che sia in grado di mettere in difficoltà tutte le avversarie che si trovano sul percorso. Le prossime ore potrebbero essere decisive e fare la differenza sotto diversi punti di vista. Bisogna ancora trovare gli accordi e non sarà facile, ma l'Udinese ha iniziato a muoversi sia in entrata che in uscita per diversi profili e con diverse società. Nelle ultime ore sta prendendo piede la pista che riguarda un vero e proprio bomber bianconero. Stiamo parlando di un giocatore che con la sua nazionale continua a fare faville. Ecco il profilo attenzionato.

David Strelec

Il giocatore al centro dell'articolo è pronto per fare la differenza e e non vede l'ora di dire la sua. Stiamo parlando di David Strelec che quest'anno ha giocato la sua prima stagione tra i grandi nella massima serie del calcio italiano. Sono parecchie le squadre che lo hanno notato e vorrebbero fare di tutto pur di garantirsi le sue prestazioni. Lo Spezia lo sa ed inizia a fiutare l'asta per il talento che arriva dalla Slovacchia. Non solo l'Udinese sul gioiello di casa ligure, ci si prepara ad un vero e proprio mercato infernale. Il prezzo fissato dalla società spezzina.

Il prezzo

Il direttore sportivo Pecini sa che le qualità del bomber sono non indifferenti e di conseguenza non vorrebbe regalarlo a delle possibili avversarie. Strelec ha diversi ammiratori da tutto il mondo e stiamo parlando di un talento che non vede l'ora di confermarsi nel calcio italiano. L'Udinese, però, se vuole assicurarsi le sue prestazioni sa che dovrà spendere almeno dieci milioni di euro. Come detto in precedenza ci sono anche altre due ammiratrici, stiamo parlando di Schalke 04 ed Hoffeneim. La trattativa si prospetta infuocata.