Calciomercato Udinese – Suggestione argentina / Può arrivare a gennaio

Forse, abbiamo assistito alla migliore campagna acquisti dell' Udinese degli ultimi cinque-sei anni . E’ vero, sono andati via due pezzi pregiati come Rodrigo De Paul e Juan Musso, ma con i soldi delle loro cessioni la società ha rinforzato l'organico.

Marino, però, non è mai sazio. E’ alla ricerca di un costante miglioramento. Non a caso, il dirigente bianconero ha messo gli occhi su un giovane talento argentino che potrebbe arrivare a parametro zero a gennaio. Ecco di chi si tratta <<<