Mercato Udinese – Suggestione Glik, ma c’è un problema…

L'Udinese sarebbe interessata all'acquisto di Kamil Glik dal Benevento. C'è però un problema: la situazione

Il calciomercato dell' Udinese comincia ad infiammarsi. I dirigenti friulani sono chiamati ad un compito molto complicato: trovare i sostituti di Rodrigo De Paul e Juan Musso , entrambi ad un passo dall'addio. Al momento, sono stati accostati diversi nomi. In particolare, come erede del centrocampista, Marino valuta due profili. Il primo è quello di Junior Messias , reduce da un'ottima stagione al Crotone, mentre il secondo è Robin Quaison , vecchia conoscenza del nostro campionato. Come nuovo portiere, invece, è corsa a tre tra Agustin Rossi del Boca Juniors, Luis Maximiano dello Sporting Lisbona e Matheus del Braga. La società bianconera dovrà anche pensare a come migliorare gli altri reparti, soprattutto quello difensivo. Con la decisione di non riscattare Bonifazi , l' Udinese ha bisogno di un nuovo centrale. Oltre a giocatori di prospettiva, nelle ultime ore è uscito un nome d'esperienza: Kamil Glik . Tuttavia, c'è un problema. Vediamo i dettagli.

Kamil Glik è ormai una sorta di istituzione per la Serie A. Giocatore con esperienza internazionale, farebbe comodo a diverse squadre del campionato. Sicuramente l'Udinese lo accoglierebbe a braccia aperte. Secondo le ultime indiscrezioni, i dirigenti friulani avrebbero fatto un sondaggio per il polacco, ma l'operazione è difficile. Infatti, il classe '88 guadagna 2,5 milioni netti a stagione. Veramente troppo per i parametri bianconeri. Per fare un esempio, De Paul, Pereyra e Deulofeu (friulani con lo stipendio più alto) percepiscono un milione all'anno. Molto dipenderà dallo stesso Glik: se decidesse di abbassarsi l'ingaggio, la trattativa potrebbe andare in porto. Al momento è solo una suggestione. Per questo motivo, Marino sta lavorando su altri fronti. Piacciono i giovani Vogliacco del Pordenone e Wisniewski, in forza al Gornik Zabrze. E’ sfumato Luca Ceppitelli che ha rinnovato con il Cagliari. Nel frattempo, attenzione a Molina che piace moltissimo ai nerazzurri di Milano.