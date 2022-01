Calciomercato Udinese – Tanti nomi fatti, potrebbe spuntarla lui!

La società bianconera si sta muovendo attivamente sul mercato , bisogna trovare diverse soluzioni e va fatto il prima possibile. Un reparto è ridotto al lumicino e se non si dovesse fare qualcosa sul mercato si rischia davvero troppo. Motivo per cui la dirigenza si sta muovendo nel miglior modo possibile.

A tranquillizzare i tifosi ci ha pensato Marino. Il direttore ha confermato che un altro colpo in difesa verrà fatto e sarà acquistato un giocatore pronto e che non vede l'ora di poter dire la sua sin da subito. Sono diversi i profili che potrebbero far comodo al tecnico Gabriele Cioffi.

Tra i tanti nomi fatti nell'ultima settimana, sembra esserci uno che non vede l'ora di cambiare aria e far vedere a tutti le sue splendide capacità. Stiamo parlando di un centrale pronto e che non vede l'ora di poter dire la sua. Ha giocato per parecchio tempo nella difesa a tre. Ecco di chi stiamo parlando. Scopri il suo profilo <<<