News Udinese – La Coppa Italia si avvicina / Un giocatore è in dubbio

La coppa nazionale è dietro l'angolo, martedì scenderà in campo l'Udinese. Il sogno è quello di approdare ai quarti di finale. Ecco le ultime

Redazione

Ieri la squadra bianconera è scesa in campo, ma non c'è un attimo di tregua perché tra soli due giorni ci sarà un altro impegno molto importante. L'incontro di Coppa Italia tra l'Udinese e la società biancoceleste di Claudio Lotito è dietro l'angolo. Una partita che ha un sacco di valore, dato che chi passa il turno approderà ai quarti di finale della coppa nazionale. Un appuntamento che non si può sbagliare. Bisogna dare tutto sul rettangolo da gioco per poter ottenere il massimo. Anche perché i friulani hanno dimostrato di poter tenere testa a tutte le squadre. Intanto andiamo a vedere quali novità ci sono in vista del match.

Sponda capitale

Il team allenato da Maurizio Sarri non sta attraversando una delle sue migliori stagioni. Il processo di gioco del mister richiede tempo e gli uomini giusti, di conseguenza bisogna ancora attendere prima di trarre delle conclusioni. Nel frattempo, il mister sa che la Coppa Italia può essere un obiettivo importante, motivo per cui non vuole assolutamente sottovalutare il prossimo incontro, anche se potrebbe dover fare a meno di un assoluto protagonista in questo avvio stagionale. Il talento non è al meglio ed anche ieri è stato sostituito per via di un infortunio, stiamo parlando dello spagnolo Pedro. Al suo posto è già pronto Mattia Zaccagni che sta attraversando un ottimo periodo di forma. Andiamo a vedere le ultime anche dal Friuli.

Sponda Udine

La società bianconera continua a lavorare in vista del prossimo incontro e già questa mattina, tutti sono scesi in campo. Con il tempo si stanno recuperando sempre più giocatori, i problemi avuti nelle ultime settimane sembrano essere finalmente alle spalle. Martedì pomeriggio dovrebbe tornare al centro della difesa il brasiliano Rodrigo Becao. Inoltre si spera di riuscire a recuperare il primo portiere: Marco Silvestri.