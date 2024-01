Mercato Udinese | Thauvin verso il ritorno in Francia: Nizza in pole

L'attaccante vorrebbe tornare in patria già in questa sessione di mercato. L'accordo col giocatore c'è, manca quello con i friulani

Florián Thauvin potrebbe davvero lasciare l'Udinese in questo mercato invernale. Dalla Francia, l'attaccante classe 1993 viene accostato fortemente al Nizza di Farioli . Stando a ciò che riportano Oltralpe, il club francese sarebbe molto vicino a raggiungere un accordo con l'Udinese per il giocatore: si parla di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra vicina ai 3 milioni di euro , bonus inclusi.

L'accordo col giocatore c'è già. Per questo, dal canto suo, Thauvin starebbe spingendo per tornare a giocare in patria dopo l'esperienza in Messico e quella in Italia con l'Udinese. A quel punto, i friulani potrebbero investire la cifra su Defrel.