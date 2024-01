Mercato Udinese / Tikvic resta nel mondo bianconero? Cessione vicina

Tikvic continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli sul suo possibile addio in quel di Gennaio

Con la maglia dell'Udinese ha faticato davvero moltissimo a trovare spazio. Dopo metà torneo non ha ancora mai esordito all'interno del torneo. L'unica presenza (oltre che in amichevole) è stata registrata nella sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. 120 minuti per lui ed una prestazione positiva nel complesso, ma ora la cessione è alle porte.

Il team interessato al suo acquisto è la Ternana in Serie B, ma non è l'unica realtà che potrebbe acquisire le sue prestazioni. Non dobbiamo dimenticare che anche il Watford potrebbe acquistare un profilo di primissimo livello come l'ex Bayern Monaco. Adesso non ci resta che attendere la decisione finale.