Mercato Udinese – Torna Masina e si blocca tutto? Il punto sul centrale

L'Udinese vuole continuare a sorprendere anche nella seconda parte di stagione. Il rientro di Masina cambia i piani di mercato: il punto

Redazione

La dirigenza guidata dal direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino sa benissimo che manca solo una settimana alla fine delle trattative e vuole provare a chiudere gli ultimi colpi per rinforzare la rosa. Al momento la situazione, però, sembra poter entrare in una fase di stallo visto che in queste ore ha annunciato il suo rientro sul campo da gioco Adam Masina. Il difensore bianconero si era infortunato ad inizio campionato durante la partita contro la Fiorentina. Lo stop lo ha costretto a saltare i mondiali e di conseguenza anche la possibile cavalcata fino alla semifinale con il suo Marocco. Ora, però, ricomincia a vedere il campo da gioco e di conseguenza andiamo a captare quali possono essere le conseguenze del suo rientro.

Il mercato potrebbe avere una rallentata? Al momento non è questa la direzione che dovrebbe prendere la dirigenza bianconera visto che un difensore centrale serve ancora (non va dimenticata la partenza di Bram Nuytinck). Di conseguenza Adam Masina tornerebbe a ricoprire il suo ruolo di braccetto di sinistra dando alla squadra ed al tecnico più opzioni. Pierpaolo Marino, però, in questa ultima settimana cercherà comunque di portare in bianconero un nuovo difensore centrale. Sono diversi i nomi che piacciono e girano nell'orbita della squadra friulana. Facciamo il punto.

I sostituti di Nuytinck — I nomi che si contendono la maglia dell'Udinese, per il momento, sono due. Il primo arriva dalla Scozia, più precisamente dal Hibernian e stiamo parlando di Ryan Porteous. Il calciatore è in scadenza con la sua squadra e di conseguenza potrebbe provare una nuova avventura nel calcio europeo di primo piano. Il secondo difensore messo sotto osservazione è Andrea Cistana. Il giocatore vuole provare a tornare nella massima serie del calcio italiano e per farlo è disposto a tutto come ha detto anche il suo agente. Adesso bisogna aspettare e vedere le decisioni della dirigenza.