News Udinese / Masina: “Finalmente ci siamo, mi unirò al gruppo domani”

Masina ha parlato a Udinese Tonight. Il laterale marocchino ha dato grosse novità sul suo recupero dopo l'infortunio occorso al ginocchio

Redazione

Si rivede Adam Masina. Il laterale marocchino, lontano dal campo da mesi per un brutto infortunio al ginocchio, ha parlato del suo graduale rientro in squadra: “finalmente ci siamo – ha dichiarato Masina a Udinese Tonight – vedo la luce in fondo al tunnel. Mi unirò al gruppo domani, non vedo l’ora di ricominciare”. Poi uno sguardo alla classifica, con l’attuale settimo posto con 28 punti conquistati, il miglior girone di andata negli ultimi anni, dal dopo Guidolin: “sicuramente non possiamo nasconderci, abbiamo dimostrato di essere una squadra di assoluto valore. Dobbiamo dimostrare di essere una grande squadra e di questo ne sono assolutamente convinto”.

Anche Masina ha spiegato la scelta del gruppo di andare in ritiro al termine della partita con il Bologna e quanto è stato importante per ritrovare i tre punti che mancavano da dieci partite: “Il capitano Pereyra, subito dopo la gara con il Bologna, è andato dal Presidente, accompagnato dal Mister e dal Direttore per trovare una soluzione. Soluzione che è stata trovata proprio nel ritiro e noi l’abbiamo accettata. Neanche a noi stava bene non vincere, siamo tutti uomini ambiziosi e tutti vogliamo alzare l’asticella. Io personalmente – continua il difensore marocchino – sono venuto dal Watford non per accontentarmi della salvezza o fare un campionato anonimo".

Le parole di Masina — Il difensore ha risposto così anche alla domanda sul suo ambientamento a Udine: “Nonostante l’assenza dal campo sono sempre stato vicino alla squadra. Non ho potuto dare le mie gambe o il mio fiato ma sono stato vicino a tutti con le parole. Mi piace inoltre stare accanto ai giovani ed aiutarli a crescere e migliorare”. Masina ha poi sottolineato: “Ho perso anche un gran Mondiale, ma sono molto contento e soddisfatto della mia Nazionale e dei miei amici". Al termine della trasmissione il difensore bianconero risponde ad alcune domande da casa, tra cui quante partite pensa di giocare nel girone di ritorno e cosa pensa riguardo al suo futuro: “Rispondendo alla prima domanda, da quando torno in campo vorrei giocarle tutte. Tutto dipenderà dalla condizione fisica e da come reagirà il mio ginocchio. Per quanto riguarda invece il futuro, termina Masina: "La mia idea ora è quella di rimanere a Udine, sto molto bene. Ho trovato un grande entusiasmo, grande tranquillità ed al momento sono pienamente concentrato sul progetto Udinese. Ho tre anni di contratto e voglio fare il meglio possibile”. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sull'infortunio di Deulofeu. Il comunicato del club <<<