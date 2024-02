Calciomercato Udinese – Valentini in bianconero? Ecco l’ultima offerta

L'obiettivo numero uno per la difesa dell'Udinese resta Valentini dal Boca Juniors. Un colpo davvero importante per la rosa: le ultime

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionati, ma nel frattempo potrebbero arrivare delle sorprese anche dal mercato. Le uscite degli ultimi giorni stanno aprendo spazio ad un possibile nuovo innesto al centro della difesa. Il nome del momento è quello di Valentini del Boca Juniors , ecco le ultimissime.

Il direttore dell'area tecnica Federico Balzaretti sta cercando in tutti i modi di chiudere questa trattativa e rafforzare in maniera pesante la sua retroguardia. Al momento l'offerta prevede un prestito di sei mesi con diritto di riscatto, vedremo se questa ipotesi andrà in porto definitivamente nel corso delle prossime dieci ore.