Udinese – Il Trabzonspor riscatta Benkovic? Presa la decisione finale

Filip Benkovic dopo un anno in Turchia è pronto per prendere la decisione riguardo il suo futuro. Ecco la decisione fatta dal club

A farla da padrone sono i soliti problemi fisici che gli hanno impedito di giocare gran parte della seconda stagione. Il suo ruolino parla chiaro, però, 14 presenze ed anche due reti. Numeri positivi per un difensore centrale che ha ancora molta voglia di mettersi in mostra. Vedremo se nel corso della prossima stagione ci sarà spazio anche per lui in quel di Udine.