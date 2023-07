Mercato Udinese | Benkovic va in Turchia: è ufficiale al Trabzonspor

Il centrale croato saluta di nuovo i bianconeri dopo la stagione in Austria. In serata è atteso in Turchia in prestito con diritto di riscatto

Nuova squadra in vista per Filip Benkovic. Il centrale croato classe 1997, reduce dal prestito al Braunschweig nella seconda serie tedesca (19 presenze), è atteso questa sera in Turchia. Domani, infatti, "Big Ben" sosterrà le visite mediche con il Trabzonspor. Il difensore lascerà l'Udinese in prestito con diritto di riscatto, stando a quanto riportano i media turchi. Chi è Benkovic? Il difensore croato ha svolto la preparazione con Sottil lo scorso anno prima di andare in Austria. E' un centrale moderno, fortissimo fisicamente grazie al suo metro e 94 ma, allo stesso tempo, bravo tecnicamente e anche elegante nei movimenti. Grazie alle sue qualità nel palleggio, riesce con grande abilità a impostare l'azione da dietro dando un contributo prezioso anche nella costruzione dell'azione già dalla difesa. Una delle sue giocate migliori, però, è il tackle in scivolata, fondamentale messo in mostra parecchie volte nel corso della sua carriera. Ora è tempo di una nuova avventura in Turchia.