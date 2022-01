Calciomercato Udinese – La trattativa salta? / I dettagli del momento

Ancora tre giorni prima della chiusura del calciomercato invernale. La squadra bianconera è stata una delle più attive fino ad oggi. Intanto si continua a lavorare e valutare le possibili soluzioni per poter concludere i diversi affari. Non va escluso nessun colpo dell'ultimo minuto, proprio perché conosciamo L'impredicibilità delle società.

Le cessioni bianconere sono state quattro durante questo mese e parliamo di giocatori che oramai da diverse stagioni vestivano la maglia friulana. I primi (in ordine cronologico) ad aver rescisso il contratto sono stati due attaccanti e stiamo parlando di Lukasz Teodorczyke Fernando Forestieri. Il primo ha firmato in Serie B, il secondo in Malesia.