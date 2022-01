News Udinese – De Maio e Teodorczyk subito protagonisti: in questo modo

I due ex dell'Udinese sono scesi in campo domenica ed hanno giocato il primo match con il nuovo team. Vediamo come si sono comportati

Redazione

In questo mercato invernale c'è stato il tempo per gli acquisti e il tempo per le cessioni. Erano diversi gli esuberi per il team bianconero e stiamo parlando di giocatori che non riuscivano a trovare il campo con regolarità. Uno dei due protagonisti dell'articolo, non giocava una partita con la maglia delle zebrette da diverse stagioni. Motivo per cui la decisione è stata quella di trovare, loro, una nuova sistemazione. I due giocatori presenti nel titolo sono rimasti compagni di squadra, dato che tutti e due hanno accettato la sfida salvezza proposta dal Vicenza. Andiamo a vedere come è andato il loro primo incontro con la nuova maglia sulle spalle.

L'esordio

Non un esordio da ricordareper gli ex bianconeri. Come detto, tutti e due sono partiti titolare ed hanno potuto dire la loro sin dal primo minuto. L'incontro tra Vicenza e Cittadella è stato pieno di colpi di scena, ma alla fine a prevalere sono stati i granata. Il match si è concluso sul 3-2. La squadra ha giocato, sicuramente una partita diversa da quelle che la hanno relegata all'ultimo posto, ma non è riuscita a portare punti e la situazione si complica. Vediamo nel dettaglio la prestazione dei due player.

Il match

Partiamo dal difensore centrale francese che ha servito l'assist per il gol del momentaneo vantaggio, ma in fase difensiva non è riuscito a dire la sua. Diversi svarioni che contribuiscono anche alla sconfitta finale, non è un caso che tutti i quotidiani più importanti non gli concedono la sufficienza. Il polacco, invece, si è procurato un rigore. Solo che il tiro dal dischetto non è stato realizzato, di conseguenza anche per lui una prestazione da dimenticare. A proposito di affari invernali, scopri l'ultima trattativa che il team bianconero sta portando avanti. Ecco tutti i dettagli. Il giovane è pronto <<<