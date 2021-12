Calciomercato Udinese – Trovato il punto d’incontro / Si sblocca tutto?

La squadra bianconera ricomincerà la preparazione per la seconda parte di stagione domani. Tutto il team sarà agli ordini del tecnico Gabriele Cioffi . Tutti tranne uno, senza ombra di dubbio il Tucu Pereyra non ci sarà, è ancora alle prese con l'infortunio alla spalla procuratosi contro il Genoa.

La società si sta muovendo sul mercato per poter trovare una soluzione che permetta al centrocampo del team bianconero di non dover eseguire gli straordinari. Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino è già all'opera e cercherà in tutti i modi di chiudere un affare il prima possibile.