Mercato Udinese | Trovato il sostituto di Beto per la prossima stagione

Dicono che il centravanti portoghese avrebbe potuto lasciare l'Udinese già nell'ultima sessione invernale di calciomercato. Alla fine, però, è rimasto a indossare i colori bianconeri e continua ad essere alla ricerca di se stesso. L'Udinese è stata anche fin troppo chiara. Per meno di 30-35 milioni di euro, difficilmente, lascerà il Friuli. Dato che prevenire è meglio che curare, la dirigenza friulana avrebbe già cominciato a cercare il sostituto. Si sentono davvero tanti nomi, forse anche troppi. Retegui è accostato all'Udinese da mesi. Fa parte di coloro che continuano ad essere tenuti sotto monitoraggio. Ma ormai è da qualche giorno che sarebbe nata una nuova suggestione. C'è chi dice che Thiago Motta e Marko Arnautovic abbiano già fatto pace o che siano in procinto di farla. Rimane il fatto che certe cicatrici sono difficili da curare al 100%. Il Bologna sta giocando un'ottima stagione. La salvezza è certa e la Conference League non è impossibile da raggiungere. Insomma, il club rossoblù potrebbe fare a meno dell'attaccante austriaco come ha dimostrato nelle ultime partite. Ha un contratto con i felsinei fino al 2025, 33 anni e un valore di mercato, secondo transfermarkt, di circa 9 milioni di euro. L'Udinese vuole studiare tutte le possibili opzioni per colui che andrebbe a sostituire Beto in caso di partenza. Vedremo cosa succederà. Ma non finisce qui.