Mercato Udinese – Tutte vogliono Lazar Samardzic: ecco le pretendenti

Molte squadre del campionato hanno intenzione di mettere sotto contratto il nuovo talentino Lazar Samardzic. Ecco un recap sulle pretendenti

Redazione

Lazar Samardzic sta sicuramente stregando tutte le squadre del nostro campionato. Stiamo parlando di un calciatore in grado di fare la differenza e soprattutto di giocate che non si vedono tutti i giorni. Proprio per questo motivo sono parecchie le società che hanno intenzione di assicurarsi le sue prestazioni. Questo mercato estivo si prospetta a dir poco infuocato per l'Udinese che dovrà fare i salti mortali pur di potersi assicurare un'altra stagione in bianconero da parte del tedesco con origini serbe. Al momento sono due le società che più di tutte si stanno mostrando interessate, andiamo a vedere nel dettaglio di quali team stiamo parlando.

Il primo team disposto a tutto sono i rossoneri guidati da Stefano Pioli. Una squadra che dopo un periodo difficile sembra essersi ritrovata e soprattutto con una possibile qualificazione in Champions avrebbe dei soldi extra da poter investire. La richiesta dell'Udinese non è delle più economiche, visto che si parla di una cifra molto vicina ai trenta milioni di euro. Ricordiamo, però, che stiamo pur sempre parlando di uno dei migliori giocatori nati nel 2000 in circolazione. I rossoneri potrebbero fare davvero la differenza con un nuovo jolly a centrocampo di questo tipo e recuperare il gap che al momento anno da la società che sta ammazzando questo campionato. Ora, però, concentriamoci sul secondo team che ha mostrato attenzioni serie nei confronti di Lazar.

Senza limiti — La seconda squadra è il Napoli di Luciano Spalletti. Proprio il tecnico di Certaldo ha confermato che vedrebbe davvero molto bene Laki al posto di Piotr Zielinski, visto che stiamo parlando del suo sostituto naturale sotto tutti i punti di vista. Anche in questo caso la richiesta della società non cambierebbe e di conseguenza ci si aspetta una vera e propria battaglia estiva a suon di rilanci. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sull'allenamento odierno. Tornano due giocatori importanti <<<