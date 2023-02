Perché l’Udinese punterà su Nzola dopo aver venduto Beto

Era l'estate del 2021 e sembrava praticamente fatta. Genoa e Spezia stavano per chiudere un maxi scambio che, tra i tanti nomi, comprendeva anche quelli di Destro e Nzola. L'attaccante angolano era finito fuori rosa. Thiago Motta allenava il club degli aquilotti spezzini e il feeling tra i due non è mai sbocciato davvero. Insomma, Nzola era sul mercato e la sua cessione sembrava scontata. Alla fine, però, è saltato tutto. L'attaccante è rimasto a La Spezia e Destro al Genoa. Pare che i comportanti del ragazzo si siano acclimatati e che le cicatrici col club siano guarite. Certe cose, però, è davvero raro che tornino come prima e c'è anche un contratto fino al 30 giugno 2024 di mezzo. Insomma, dove vogliamo arrivare? L'analisi non finisce qui. Cala il sipario. Passiamo alla seconda parte: ecco perché Beto andrà via e perché (probabilmente) Nzola potrebbe approdare a Udine <<<