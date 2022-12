Mercato Udinese – Tutti pazzi per Becao: nuovi team interessati | News

Il club continua a lavorare in vista della ripresa del campionato. Nel frattempo ci sono diverse squadre pronte a fare pazzie per Becao

Il brasiliano Rodrigo Becao è sicuramente uno degli uomini di questo mercato invernale e molto probabilmente anche di quello estivo. Le sue prestazioni stanno convincendo tutti e non solo i fans dell'Udinese, ma anche quelli delle squadre più importanti del nostro campionato. Non dimentichiamo che il centrale ha avuto diverse proposte già nel corso della scorsa estate, ma tutte sono state rispedite al mittente dalla società del Friuli Venezia Giulia. Nelle ultime ora, però, sono arrivate nuove richieste per il difensore con il contratto in scadenza a giugno del 2024. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a fare il punto di tutte le società che si sono interessate alle prestazioni del carioca.

L'ultima squadra in ordine cronologico ad aver manifestato la voglia di chiudere un affare è il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Non solo Samardzic, Pafundi ed Enzo Ebosse visto che nelle ultime ore si sta aggiungendo anche quest'altro giocatore sul taccuino di Giuntoli. La concorrenza, però, pare essere spietata visto che sono arrivate delle richieste d'informazione da tutta Europa. Di conseguenza non ci si può fermare alle richieste da parte della società partenopea, ma bisogna fare un vero e proprio punto della situazione con tutte le squadre pronte a fare follie pur di assicurarsi le sue prestazioni.

I team interessati a Becao — La prima squadra ad aver chiesto info è l'Everton che nel corso della precedente estate ha fatto partire anche un'offerta e chissà che non possa tornare all'assalto proprio durante la sessione invernale. La seconda società a fare sul serio arriva dal nostro campionato e sono i neroazzurri di Simone Inzaghi. La situazione economica della squadra di Milano rende la trattativa difficile, ma con una cessione potrebbe essere proprio il brasiliano il sostituto perfetto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Il punto su Matheus Martins <<<