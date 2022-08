Calciomercato Udinese – Tutti vogliono Rieder, battaglia all’ultima offerta

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita molto importante e che non andrà sottovalutata per nessun motivo, visto che dall'altra parte ci sarà una squadra che non vede l'ora di dire la sua. Sicuramente la Salernitana farà il possibile per muovere a sua volta la classifica, ma non vanno sottovalutati tutti i possibili colpi di scena. Nel frattempo il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino continua a lavorare in vista della fine del calciomercato. Negli ultimi giorni c'è un nome che sta tenendo banco e stiamo parlando di un vero e proprio jolly di centrocampo. Lo svizzero che sta facendo impazzire mezza Italia.