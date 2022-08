News Udinese | Brandon Soppy è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta

Nel primo pomeriggio è arrivata l'ufficialità del passaggio del terzino francese dai bianconeri alla squadra allenata da Gasperini

Alla fine è arrivata anche l'ufficialità del passaggio di Brandon Soppy all'Atalanta. Il laterale francese, dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di ieri, da oggi è un nuovo giocatore della Dea. Soppy lascia il Friuli dopo appena una stagione, dove aveva avuto modo di collezionare 30 presenze e un assist. Ora la grande sfida. Gasperini lo ha fortemente voluto per rimpiazzare la partenza di Giuseppe Pezzella e per mettere un rabbocco a un Hateboer in evidente difficoltà atletica.

Soppy ha calcato i suoi primi passi da calciatore nel Rennes, club con cui ha fatto il suo esordio in Ligue 1 appena diciottenne nell’agosto del 2020. In quella stessa stagione arrivano anche le sue prime partite in competizioni europee, con due presenze in UEFA Champions League, entrambe nella fase a gironi. Un anno fa il suo approdo in Italia tra le fila dell’Udinese, dove chiude la stagione con trenta presenze complessive, di cui 28 in Serie A. Di seguito il comunicato dell' Udinese:

Il comunicato ufficiale

I friulani hanno appena comunicato la partenza definitiva del proprio esterno, volato a Bergamo per la modica cifra di 9 milioni di euro più 1 di bonus. Mica male per un giocatore che lo scorso anno ha visto il suo minutaggio ridotto per la presenza nel ruolo di Nahuel Molina. Una classica scommessa del Gasp che vede in Soppy l'erede designato di Hans Hateboer, alle prese con mille acciacchi. L'Udinese ha voluto salutare così il proprio calciatore: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Brandon Soppy all'Atalanta. A Brandon i migliori auguri per il proseguimento della carriera". Adesso Tocca a Pierpaolo Marino trovare il suo sostituto. Proprio per questo l'Udinese è a lavoro per portare in Serie A un terzino dalla grande fama europea, ma in cerca di riscatto.Ecco di chi si tratta <<<