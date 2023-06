Mercato Udinese – Tutti vogliono Pereyra / Ecco l’ultimo interessamento

Il calciatore ha conquistato tutti e proprio per questo motivo rappresenta un grande affare in vista della prossima stagione: le ultime

Redazione

Roberto "El Tucu" Pereyra tra 15 giorni non sarà più un calciatore dell'Udinese. Ad oggi è davvero molto difficile che possa arrivare un rinnovo con la società friulana anche perché le squadre che lo stanno seguendo e sono disposte a prenderlo a parametro zero sono davvero molte. Difficilmente il giocatore si accontenterà dell'Udinese visto che ha la sua ultima chance per giocare le competizioni europee. Proprio in queste ore si registra un nuovo interessamento molto importante. Si parla di una squadra che l'anno prossimo giocherà in Europa e soprattutto che quest'anno è andata molto vicina a conquistare la competizione a cui ha partecipato. Ecco tutte le ultime.

Il team che potrebbe fare uno sforzo economico per assicurarsi il calciatore è la Roma di José Mourinho. Il tecnico di Setubal ha bisogno di un team a dir poco rinforzato per poter provare l'assalto alla Champions League in vista della prossima stagione. Non è ammesso alcun tipo di errore e sicuramente il supporto dei giallorossi non mancherà visto che con il coach portoghese, la Roma è tornata a vincere un trofeo di livello internazionale. Non solo la squadra della capitale su Pereyra, ma anche altri team sono pronti a far partire la loro offerta.

Le avversarie — La prima squadra di grande livello è quella neroazzurra guidata da Simone Inzaghi. Al momento non ha ancora affondato il colpo, ma come detto anche dall'agente Federico Pastorello si cercherà in tutti i modi di portare El Tucu in un top club, dove merita di stare. Non solo il team di Milano, ma anche la Fiorentina, i biancocelesti ed anche il Monza stanno cercando di assicurarsi le prestazioni del centrocampista ex Watford.