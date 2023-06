Calciomercato Udinese – Pastorello: “Pereyra merita un grande club”

Il procuratore del calciatore argentino ha fatto il punto proprio sul capitano dell'Udinese. Non perdere tutte le ultime sul prossimo team

Roberto "El Tucu" Pereyra è senza ombra di dubbio il calciatore bianconero del momento. Il suo futuro non è ancora stato scritto, ma sono davvero tante le squadre che stanno provando in tutti i modi ad avvicinarsi all'ex Vecchia Signora. Ad oggi ancora nulla è deciso e lo stesso giocatore un paio di settimane fa ha comunicato che prima deve pensarci e poi farà sapere a tutti la sua decisione. Ieri pomeriggio, però è arrivata un'anticipazione abbastanza pesante proprio su Pereyra. Il suo agente Federico Pastorello ha commentato il possibile futuro del calciatore, non perdiamo altro tempo e leggiamo subito le parole di uno degli agenti più influenti del nostro calcio.

Federico Pastorello a TMW: "Abbiamo parlato anche dei neroazzurri di Simone Inzaghi, per me è un giocatore che merita di giocare in qualsiasi top club europeo. Ha una qualità infinita ed è un leader, la mia volontà è quella di portargli qualcosa che si meriterebbe". Ad oggi il futuro del Tucu è ancora un grande punto di domanda, ma sappiamo benissimo che la squadra vuole fare il possibile per non perdere la sua bussola o il suo spirito guida. Sempre Pastorello ha commentato anche il rapporto che c'è tra i bianconeri e il suo attuale capitano.

Il rapporto con l'Udinese — "Al momento il Tucu si trova in un ottimo club come l'Udinese. Si parla di una squadra che è oltre ad un semplice team per lui, ma si tratta di una vera e propria famiglia. I dialoghi con loro non si sono mai chiusi e sappiamo che a breve prenderà una decisione". Il tempo stringe e manca sempre meno, il Tucu non vuole perdere nemmeno un giorno di ritiro e proprio per questo motivo si prepara alla decisione finale.