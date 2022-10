Tutto vero! Il rischio che lasci l’Udinese a gennaio è reale / News

1 di 2 Non svegliateci

L'Udinese vuole continuare a sognare e non ha nessuna intenzione di aprire gli occhi. Andrea Sottil sta scrivendo la storia. Il tecnico bianconero, nella sua prima esperienza in Serie A, ha lasciato tutti senza parole. Ha grandi piani in mente ma il calciomercato potrebbe rovinare la sua ambizione.