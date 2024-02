Calciomercato Udinese / Balzaretti on-fire, chiusi due colpi: tutti i dettagli

Affare clamoroso in chiusura per la squadra gestita da Federico Balzaretti. Sono ben due i calciatori in chiusura nel corso di questi minuti. Il primo è un attaccante definito da tutti come "il nuovo Sanchez". Stiamo parlando di Damian Pizzarro del Colo Colo, trattativa in chiusura per una cifra vicinissima ai sette milioni di euro.