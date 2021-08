Calciomercato Udinese – Soppy annuncia il suo addio via social / VIDEO

1 di 2

Manca sempre meno

Soppy e Javorcek

Siamo a pochissimo dalla fine del mercato estivo, al momento diverse le trattative ancora in corso, soprattutto per l'Udinese. Impegnata ancora sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore il team bianconero, sta chiudendo l'ennesimo acquisto stagionale. Ecco di chi stiamo parlando

Manca veramente solo visite ed ufficialità. Brandon Soppy è pronto per vestire la casacca bianconera. Il terzino non vede l'ora di poter iniziare la sua nuova avventura, ma prima ha voluto salutare con un discorso, la sue ex squadra che lo ha aiutato a crescere ed esordire in Champions League. Ecco la scheda tecnica del giocatore

Il terzino destro ha già esordito sia in Ligue 1 che in Champions League (come detto precedentemente). Ora l'approdo all'Udinese per quello che potrebbe essere un salto di categoria decisivo ai fini della sua carriera, dato che sappiamo la bravura della società friulana con i giovani. Discorso emozionante. Ecco il video <<<