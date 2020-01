Walace, come riportiamo anche in altro articolo, sembra destinato al ritorno in Brasile. Lui stesso del resto lo conferma sul suo profilo Instagram rispondendo a un tifoso del Flamengo che lo invita a prendere la maglia rossonera. “Sono pronto” la replica del centrocampista.

Su Walace però ci sarebbero anche altri club brasiliano: all’Udinese l’ultima parola.