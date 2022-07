Calciomercato Udinese | Non solo Molina: ora anche Udogie può partire

Il nome che compare in cima al taccuino di Tare è quello di Destiny Udogie. Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, il terzino della Nazionale u21 è anche il preferito di del tecnico biancoceleste che lo considera "formidabile" per il modo in cui interpreta il ruolo. Il classe '02 ha all'attivo 41 presenze e 5 gol in Serie A. Numeri strabilianti per un giocatore che ha trovato la titolarità solo durante la passata stagione. Capacità di entrare nel campo, di dialogare con il reparto offensivo e di concludere verso la porta. Tutte qualità che nel gioco di Sarri sarebbero una manna dal cielo, soprattutto in un ruolo che in questi anni è sempre stato definito un tallone d'Achille della formazione capitolina. Dal canto suo, Udogie, alto 188 cm, andrebbe a colmare anche quel gap fisico sulla corsia laterale che né Lazzari, né Hysai, né Marusic hanno garantito in questi anni. Ma passiamo alle cifre dell'operazione.