Calciomercato Udinese – Udogie è tutto pronto / Martedì si vola a Londra

Il giocatore bianconero non vede l'ora di fare la differenza in vista della prossima stagione. Si sta lavorando alla cessione finale

Dopo il primo incontro stagionale, la squadra di Andrea Sottil non vede l'ora di rimettersi a lavoro per cancellare il risultato tutt'altro che positivo. La situazione non è delle migliori, ma bisogna continuare a lavorare per iniziare a raccogliere i frutti anche sul campo. Il risultato di ieri resta dettato principalmente da errori individuali e di conseguenza la squadra non può fare altro che continuare a migliorare giorno dopo giorno verso i prossimi impegni. Nel frattempo quella di martedì sarà una giornata molto importante per un protagonista della passata stagione.

Il giocatore al centro dell’articolo gioca sulla fascia e non vede l’ora di scendere sul campo da gioco per fare la differenza proprio come un anno fa. In pochissimo tempo tutta la sua carriera è cambiata ed ora il passaggio in Inghilterra è semplicemente questione di ore. Stiamo parlando di Destiny Udogie e del suo possibile addio. Anzi, più che possibile, ora come ora sembra essere tutto fatto. Il giocatore non è stato schierato ieri pomeriggio e dovrebbe recarsi in quel di Londra per sancire l’accordo finale con il suo nuovo team. Antonio Conte non vede l’ora di avere ai suoi ordini un quinto con questa classe e queste capacità. Non bisogna dimenticare, però, l’accordo con l’Udinese. Ecco tutti i dettagli.

Dettagli dell'operazione

Alla fine nonostante il passaggio delle prestazioni sia assicurato, il talento italiano dovrebbe comunque continuare a dire la sua con la maglia dell'Udinese sulle spalle almeno per la stagione 22/23. Stiamo parlando di un calciatore che non vede l'ora di dire la sua e continuare a fare la differenza. La prossima stagione potrebbe essere proprio quella della consacrazione e Destiny non vede l'ora che inizi anche per lui.