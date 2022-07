Calciomercato Udinese | Udogie sempre nel mirino delle big di Serie A

Gli arrivi annunciati di Enzo Ebosse e Nehuen Perez sono certamente la notizia del giorno in casa Udinese, ma gli spettri di una partenza importante non smettono di aleggiare nel ritiro dei friulani. Infatti, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero Veneto, le big italiane non mollano uno dei gioielli della ciurma capitanata da Andrea Sottil.

Udogie ha un contratto con i bianconeri fino a giugno 2026. Forti di questo e della volontà del giocatore di completare gli studi, l'Udinese continua a fare muro. Il sacrificio di Molina è già stata una perdita pesante per l'economia tecnica dei friulani e perdere anche il classe '02 significherebbe fare un ulteriore passo indietro rispetto alla passata stagione. In più i bianconeri sono convinti che tenendo in rosa Udogie, il suo valore la prossima stagione sarà aumentato. Questa è la politica del club dei Pozzo: una partenza eccellente a stagione. Quindi Destiny non si muove, almeno per ora. Solo nel caso arrivasse un'offerta irrinunciabile Marino potrebbe tentennare. Fortunatamente non c'è fretta, anche perché i friulani hanno da poco riempito il terzo slot di laterale sinistro con Enzo Ebosse, subito dopo aver acquistato Adam Masina nello stesso ruolo. La società ha quindi il coltello da parte del manico. A partire potrebbe essere invece Deulofeu, ma al momento la sua situazione è in stand by, dal momento che la trattativa con il Napoli pare essersi arenata viste le richieste assai elevate del club friulano. In attesa di scoprire dove ci condurrà il mercato, ecco le notizie di oggi sui quotidiani nazionali <<<