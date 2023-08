Udinese – Ufficiale: Aké è un nuovo calciatore dei bianconeri

La carriera del calciatore

Aké ha esordito già in Serie A nel corso dell'anno precedente contro l'Atalanta. La sua carriera, però è partita con la maglia della squadra Under 23. Quasi 50 presenze in totale e ben sette reti messe a segno. Quest'anno è arrivato il prestito in Ligue 2 con la squadra francese che lo ha reso un calciatore davvero interessante. 14 partite giocate e ben tre reti messe a referto. Numeri buoni per un esterno che ora ha voglia di mettersi in mostra anche all'interno del nostro campionato.