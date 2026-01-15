Udinese – Ufficiale: Iker Bravo saluta i bianconeri, ecco dove andrà

Dopo una stagione e mezzo è arrivato il momento di separarsi (almeno momentaneamente) per l'Udinese ed Iker Bravo. Il calciatore spagnolo è pronto per iniziare una nuova avventura nella seconda serie del calcio spagnolo e lo farà con la casacca del Las Palmas sulle spalle. Affare in prestito secco fino al termine del torneo, con la speranza di trovare quel minutaggio che ad Udine è mancato (nell'ultimo periodo). Passiamo al comunicato ufficiale della società.