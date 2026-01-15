Udinese – Ufficiale: Iker Bravo saluta i bianconeri, ecco dove andrà

Dopo una stagione e mezzo è arrivato il momento di separarsi (almeno momentaneamente) per l'Udinese ed Iker Bravo. Il calciatore spagnolo è pronto per iniziare una nuova avventura nella seconda serie del calcio spagnolo e lo farà con la casacca del Las Palmas sulle spalle. Affare in prestito secco fino al termine del torneo, con la speranza di trovare quel minutaggio che ad Udine è mancato (nell'ultimo periodo). Passiamo al comunicato ufficiale della società.
Il comunicato ufficiale—
"Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, al Las Palmas il diritto alle prestazioni sportive di Iker Bravo. L'attaccante dell'Under 21 spagnola completerà la stagione in corso in Segunda Division.In bocca al lupo Iker!".
