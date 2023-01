Udinese – Ufficiale: Mato Jajalo è un nuovo giocatore del Venezia

Il team bianconero continua a muoversi sul mercato sia in entrata che in uscita. Proprio nelle ultime ore arriva una nuova ufficialità

Il team bianconero ha comunicato proprio in questi ultimi minuti il passaggio di Mato Jajalo dall'Udinese al Venezia. Il giocatore bosniaco non riusciva più a trovare un posto da protagonista all'interno delle idee degli ultimi allenatori che si sono succeduti sulla panchina friulana. Mentre con mister Gotti ha sempre avuto il suo minutaggio, non possiamo dire lo stesso nelle ultime stagioni con Cioffi e Sottil che lo hanno rilegato a tanti minuti di panchina. Nei primi giorni di questo 2023 è arrivata la conferma di una sua partenza e diverse erano le squadre sulle sue tracce, alla fine ha prevalso il Venezia che sta cercando in tutti i modi di uscire dalle sabbie mobile della seconda categoria del calcio italiano.

Il club bianconero ha già salutato l'ex giocatore con un post su Instagram. Ecco le parole della società nei confronti del centrocampista arrivato dopo il fallimento del Palermo Calcio: "Grazie Mato! In bocca al lupo per la nuova avventura!". Poche parole ma cariche di significato per quello che è stato un centrocampista di rotazione ed importante soprattutto nel momento in cui c'erano da sostituire i nomi più quotati. Allo stesso tempo è già uscito anche l'annuncio del suo arrivo nella città lagunare. Ecco le parole della dirigenza veneta nei confronti del bosniaco.

I convenevoli del Venezia — "Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista bosniaco Mato Jajalo, proveniente dall’Udinese. Jajalo, classe 1988, ha firmato un accordo che lo lega al club fino al termine della stagione 2024/25". Con queste parole è stata ufficializzata la seconda cessione di questo mercato per i bianconeri. Adesso bisogna vedere se la società opererà anche nel mezzo, anche se al momento l'ipotesi resta remota. Non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato e soprattutto le news che arrivano dal mercato in entrata. Le richieste del Hibernian per Porteous <<<